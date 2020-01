Dode bij verkeersongeval op A58 bij Breda

Vanmorgen vond omstreeks 08.00 uur op rijksweg A16 een zeer ernstig eenzijdig verkeersongeval plaats net voor de afrit naar de A58, rijrichting Antwerpen. De 28-jarige bestuurder van een auto met daarin nog vier inzittenden verloor de macht over het stuur en raakte van de weg. Het voertuig belandde in een greppel. Een van de inzittenden, een 59-jarige Rotterdammer, is in het ziekenhuis aan de gevolgen van de aanrijding overleden.