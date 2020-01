Onderzoeksraad start verkennend onderzoek fatale flatbrand Arnhem

Naast het onderzoek dat de politie is gestart, naar de fatale brand in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem in de Nieuwjaarsnacht, is ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) een verkennend onderzoek gestart. Dit heeft de OVV donderdag bekendgemaakt.

Afgestoken vuurwerk

'De Onderzoeksraad heeft woensdag al informatie opgevraagd en vandaag gaan onderzoekers ter plaatse', aldus de OVV. Op dit moment wordt er door de politie rekening mee gehouden dat de brand is veroorzaakt door vuurwerk dat in de flatingang kan zijn afgestoken. De politie bekijkt op dit moment beelden die beschikbaar zijn. Bij die brand zijn een vader (39) en zoon (4) overleden. Moeder (36) en dochter (8) raakten gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis.

Aangehouden tieners

De politie heeft woensdagochtend twee tieners gearresteerd naar aanleiding van de dodelijke brand in een flat in Arnhem. Het gaat om twee jongens van 12 en 13 jaar oud die in dezelfde flat wonen als waar de brand woedde. Ze worden verdacht van het afsteken van vuurwerk en brandstichting met dodelijke afloop, zei een politiewoordvoerder. De politie heeft camerabeelden bestudeerd. De twee tieners blijven nog in voorlopige hechtenis.