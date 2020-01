3 handige keukenhulpjes om sneller het eten op tafel te hebben

Je kent het wel. Na een lange dag werken of school is het hele gezin thuis en wil je graag zo snel mogelijk met zijn allen om tafel. Lekker eten, nog een beetje gezond ook als het even kan, en dan fijn de avond in. Voor het zover is echter moet er nog gekookt worden, wat er vooral doordeweeks nogal bij in kan schieten.

Wil je toch graag vooral zelfgekookte maaltijden op tafel zetten, schakel dan simpelweg wat hulp in. Er zijn verschillende keukenapparaten die het leven van een moderne chef een stuk makkelijker kunnen maken.

We hebben hier drie handige keuken tools voor je op een rijtje gezet waarmee het avondeten makkelijker en sneller klaar is.

Wanneer koken minder tijd in beslag neemt, ben je minder snel geneigd online een pizzaatje te bestellen. Je zult al snel gezonder, goedkoper en gezelliger aan tafel kunnen genieten van een heerlijke avondmaaltijd.

Eén van de nieuwste keukenhulpjes: de Airfryer

Je hebt het wellicht al voorbij zien komen, de nieuwste trend wanneer het op keukenapparaten aankomt: een Airfryer. Een Airfryer is in feite een convectieoven in het klein maar een die een stuk sneller werkt dan een normale oven.

Een Airfryer is bij uitstek geschikt om lekkere gebakken frietjes klaar te maken, waarbij je echter geen friteuse met liters olie voor nodig hebt. Maar je kunt er nog veel meer mee en vooral de snelheid waarmee gerechten uit de Airfryer klaar zijn is een grote bonus.

Zeker groenten komen er goed uit, heerlijk knapperig gebakken met maar een fractie van vet. Probeer het eens met spruitjes of aubergine, of simpele broccoliroosjes. Zodra je eenmaal met een Airfryer aan de slag gaat, zul je al snel de veelzijdigheid van dit apparaat ontdekken.

Wil je graag een Airfryer in huis halen, kijk dan even of je een mooie Airfryer aanbieding kan vinden. Vele bekende merken hebben dit apparaat al in hun assortiment en je komt online goede deals tegen.

De ene Airfryer is de andere echter niet, dus maak een vergelijking en kies de juiste voor jouw huishouden. Aspecten waar je onder andere op let bij de keuze voor een Airfryer zijn de grootte van het apparaat, de accessoires die erbij geleverd worden en het stroomverbruik.

Langzamer maar daardoor makkelijker: de Slowcooker

Een tweede keukenhulpje die zeker het overwegen waard is in de slowcooker. In tegendeel tot de Airfryer, waar je juist tijd mee bespaard, kookt de slowcooker langzaam jouw maaltijden gaar, terwijl jij met andere dingen bezig bent. Je zet de cooker met het eten ‘s ochtends klaar en als je ‘s avonds thuiskomt is het gelijk etenstijd.

Vele gerechten zijn uitermate geschikt voor een slowcooker, zoals heerlijke curry’s, stoofpotten en soepen. Je geeft het eten in de slowcooker echt de tijd om de smaken te ontwikkelen. Omdat alles op lage temperaturen wordt bereid, bestaat er geen gevaar tot aanbranden of overkoken.

Bij het koken in een slowcooker komt vaak veel vocht vrij. Hierdoor heb je net als bij een Airfryer erg weinig olie of vet nodig. Naast smaakvoller, zijn de maaltijden dus ook gezonder en lichter. Het is daarnaast ook nog eens erg makkelijk om een hoop groenten te gebruiken in slowcooker gerechten, je kunt in een soep bijvoorbeeld makkelijk nog wat extra stukjes selderij of blaadjes spinazie gooien.

Maak ook de voorbereiding een stuk sneller met: de keukenmachine

Tot slot wil je kijken naar de aanschaf van een keukenmachine. Dit apparaat is een alleskunner en zal je helpen de voorbereiding van eten een stuk sneller voor elkaar te krijgen. Het fijn hakken van groenten bijvoorbeeld, zoals uien in ringen snijden of wortels in plakjes, is zo gedaan. Van de keukenmachine kunnen de ingrediënten vervolgens zo de Airfryer of de slowcooker in.

Naast fijnhakken kun je met een keukenmachine nog veel meer, afhankelijk van het opzetstuk dat je gebruikt. Van slagroom slaan tot deeg kneden tot eieren mixen, je keukenmachine weet er raadt mee.

Je zult al gauw merken dat je met dit apparaat in huis sneller geneigd zal zijn dingen die je normaal in de supermarkt koopt ook gewoon zelf te maken. Bijvoorbeeld een lekkere verse pesto is zo gedaan, of het fijnmalen van pinda’s voor een eigen gemaakte pindakaas. Sta je straks voor je het weet juist extra uren in de keuken, samen lekker met de kids koekjes bakken op zondag.

Hier heb je het, van een Airfryer tot een keukenmachine, drie handige keukenapparaten die het bereiden van lekkere en gezonde maaltijden makkelijker maken en zeker het overwegen waard zijn.