Politie zoekt getuige in onderzoek naar brand in Arnhem

Het onderzoek naar de brand in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem is nog in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar een getuige die gisteren een brandweerman heeft aangesproken. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de brand is ontstaan door vuurwerk.

De politie heeft de afgelopen dagen zorgvuldig onderzoek gedaan. Er zijn diverse getuigen gehoord, camerabeelden zijn bekeken en de verdachten zijn gehoord. Uit dit onderzoek is gebleken dat een bank, die in de portiek van de flat stond, heeft vlamgevat nadat er vuurwerk op was gelegd. Na enige tijd is de bank hierdoor gaan branden en door toestromend zuurstof ontstond hierdoor na korte tijd een grote brand met desastreuse gevolgen.

Hoewel de oorzaak van de brand bekend is, is het onderzoek nog niet afgerond. De verdachten worden gehoord, maar ook gaat de politie in gesprek met de slachtoffers en getuigen en wordt er nog onderzoek in het flatgebouw gedaan.

Politie zoekt getuige die brandweer aansprak

Ook is de politie nog op zoek naar één specifieke getuige. Een stevige man met een Noord-Afrikaans uiterlijk en een baardje heeft gisteren in het trappenhuis een brandweerman aangesproken. De man sprak geen Nederlands. De politie wil graag met deze man spreken omdat hij mogelijk waardevolle informatie heeft voor het onderzoek. Bent u deze man, of weet u wie deze man is, neem dan contact op met de politie in Arnhem.

De verdachten zitten nog vast en in verband met de jeugdige leeftijd van de verdachten en de heftigheid van de zaak, is de politie terughoudend in het delen van informatie.

De officier van justitie heeft besloten dat de verdachten vrijdag worden voorgeleid bij de rechter commissaris van de rechtbank in Arnhem. De rechter-commissaris zal dan een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis.

Slachtoffers

De politie gaat vandaag in gesprek met de slachtoffers. Gisteren werd bekend dat de moeder en dochter van het gezin buiten levensgevaar zijn. De politie staat in contact met de slachtoffers en doet in verband met de privacy van de slachtoffers geen verdere uitspraken over hun gezondheid.