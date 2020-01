Uit Belgische gevangenis ontsnapte man (38) aangehouden in Nijmegen

Vrijdagmiddag heeft de politie in Nijmegen een 38-jarige man aangehouden. 'De Nederlander was op 19 december 2019 met vier anderen uit de gevangenis in het Belgische Turnhout ontsnapt', zo meldt de politie vrijdag. Drie mannen konden vrij snel na hun vluchtpoging weer worden aangehouden.