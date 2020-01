Kijkcijferrecord voor Eva Jinek

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers: 1.848.000. Jinek trok zelfs 63.000 kijkers meer dan The Voice of Holland. Dat programma eindigde op derde plek met 1.667.000 kijkers.

De presentatrice stapte onlangs over van de publieke omroep naar RTL4. Ook bij de publieke omroep was haar talkshow een succes. Daar trok haar afscheidsshow op NPO1 vorig jaar 1.22 miljoen kijkers. Naar haar eerste uitzending bij de publieke omroep keken 175.000 mensen. In de jaren daarna steed het aantal kijkers gestaag.