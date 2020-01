Drie aanhoudingen schietincident Heerlen

Twee ervan verblijven nog in het ziekenhuis. De derde verdachte is naar het politiebureau gebracht. Het is niet bekend of er meer gewonden zijn.

De drie personen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat hun exacte rol is geweest. In verband met het lopende onderzoek kunnen op dit moment geen verdere personalia gemeld worden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In het kader van het ingestelde onderzoek komt de politie ook graag in contact met mogelijke getuigen.