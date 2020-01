Weer dreigbrieven afgegeven bij bedrijven in Amsterdam

De politie onderzoekt of ze verband houden met de bombrieven die eerder op verschillende adressen zijn aangetroffen. Dit meldt Politie Amsterdam maandag.

Vorige week werden verschillende bombrieven aangetroffen. Dat gebeurde bij een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam, maar ook bij een tankstation en een hotel in Amsterdam. Ook bij het Okura Hotel werd een brief aangetroffen.

Of de waarschuwingsbrieven die vandaag en zaterdag zijn verstuurd in Amsterdam ook bombrieven zijn, is nog niet duidelijk.