Wederom spijkermatten aangetroffen in Brabants natuurgebied

In het bos bij Reusel (Noord-Brabant) zijn opnieuw 'spijkermatten' gevonden. Een hardloper ontdekte een mat toen hij erin was gestapt. Hij raakte lichtgewond.

Het gaat volgens Staatsbosbeheer om meerdere plekken in natuurgebied de Reuselse Moeren waar matten zijn aangetroffen

De spijkermatten zijn gemaakt door spijkers in boomwortels te slaan en de spijkers daarna af te knippen. Op zeven verschillende plaatsen zijn de matten neergelegd op paden. De spijkers zijn ontdekt door een jager, die Staatsbosbeheer hierover informeerde, zo meldt Omroep Brabant. Het is onbekend wie de dader is of wat zijn motief is. Volgens een boswachter kan het iemand zijn die iets heeft tegen paarden, maar het kan ook zijn dat de dader wat tegen mensen heeft.

Het is niet voor het eerst dat spijkermatten opduiken in de Brabantse natuur. In oktober was het raak in de bossen bij Heeze. En in de bossen bij Waalre vonden jeugdleden van de scouting in november een wildklem vlakbij een wandelpad. De zogenoemde berenklauw stond 'op scherp' en was afgedekt met bladeren.