Grote brand Laan van Wateringse Veld in Opsporing Verzocht

In Opsporing Verzocht zal aandacht worden besteed aan de grote brand aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. Woensdagavond 1 januari brandden meerdere voertuigen volledig uit op een afgesloten parkeerterrein. Mensen in de bovenliggende appartementen kwamen daarbij in levensgevaar en moesten worden geëvacueerd. Meerdere mensen raakten gewond. De politie is dringend op zoek naar getuigen en beelden.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de brand onder een flat aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is onlangs opgeschaald. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, de politie vermoedt brandstichting. Een groot team van rechercheurs doet onderzoek.



Als sprake is van brandstichting, dan is daarmee een enorm gevaar gecreëerd. Mensen die iets weten over deze zaak of beelden hebben van de grote brand, wordt daarom dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Daarnaast is de politie geïnteresseerd in beelden van branden van dinsdag 31 december tot en met woensdag 1 januari in de wijk rondom de Laan van Wateringse Veld.