In deze drie situaties is een levensverzekering een slim idee

Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde. Er zijn in feite twee soorten levensverzekeringen: een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering.

In dit artikel wordt ingegaan op de overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert uit als de verzekerde binnen een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld 30 jaar, komt te overlijden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat nabestaanden in financiële problemen komen.

Wanneer is het afsluiten van een levensverzekering een slim idee?

1. Je koopt een huis

De meeste mensen die een huis gaan kopen, sluiten daarbij ook een hypotheek af. Het gaat dan vaak om grote bedragen. De hypotheek neemt in dit geval een behoorlijk deel van het maandelijkse budget in beslag. Het is belangrijk dat deze maandlast nog steeds kan worden betaald als jij of je partner komt te overlijden. Hier komt een overlijdensrisicoverzekering (kortweg: ORV) goed van pas.

Met de uitkering van een ORV kan een groot gedeelte (of de volledige) van de hypotheek worden afgelost. Jij of je partner hoeven daardoor niet noodgedwongen het huis te verkopen.

Dit geldt overigens niet alleen voor koppels die een huis kopen, maar ook voor alleenstaande kopers. Zonder een overlijdensrisicoverzekering worden achterblijvende ouders of kinderen na overlijden opgezadeld met een restschuld op het huis. Een ORV biedt dan financiële zekerheid. Op Overlijdensrisicoverzekering.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

2. Je gaat scheiden

Bij een scheiding is de kans aanwezig dat jij, je partner en/of je kinderen alimentatie ontvangen van de ex-partner. Dit geld heb je waarschijnlijk nodig om iedere maand rond te komen.

Maar wat als degene die alimentatie betaalt, komt te overlijden? Dan is de kans groot dat er financiële problemen ontstaan.

Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er voor gezorgd dat het alimentatiegat na overlijden wordt opgevuld. Met de uitkering blijft er hopelijk genoeg over om de maandelijkse lasten voor jou en de kinderen te blijven voldoen.

3. Je start een bedrijf

Misschien ga je binnenkort een eigen onderneming starten of heb je er al een? Daar komen ook bepaalde risico’s bij kijken. Het is ook goed om na te denken over wat er gebeurt na jouw overlijden:

• Als jij wegvalt binnen de onderneming heeft dat zeer waarschijnlijk financiële gevolgen. Hoe worden die opgevangen?

• Misschien heb je openstaande leningen? Op wie worden deze bedragen verhaald als jij er niet meer bent?

• Welke mensen leunen op uw inkomen en wat gebeurt er als jij er niet meer bent?

Een overlijdensrisicoverzekering kan vaak rust en zekerheid bieden als je een eigen onderneming hebt.