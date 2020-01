Groene meteoor boven Nederland gezien

Dinsdagavond is boven Nederland een meteoor te zien geweest die een fel groen licht veroorzaakte. De meteoor, in de volksmond ook wel vallende ster genoemd, werd rond 20.13 uur onder andere waargenomen boven Deventer.

Groen

De meteoor 'vloog' in bijna horizontale richting en was te zien vanuit noord- noordoostelijke richting. Rond de meteoor gloeide de lucht groen op. De meteoor ging letterlijk in een flits voorbij want in totaal duurde het hemelse schouwspel slechts ongeveer twee seconden.

Meteoor en meteoriet

Een meteoor is een stukje steen dat uit de ruimte komt en de dampkring van de aarde binnenvalt. Meestal zijn de steentjes zo klein dat ze compleet verbranden in de dampkring. Afhankelijk van de grootte van het stukje steen valt een eventueel overblijfsel dat niet helemaal verbrandt op de aarde. Dan spreken we van een meteoriet.