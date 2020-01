Ruzie op schoolplein loopt uit de hand

Aan het begin van de middag had hij op een middelbare school gevochten met een 16-jarige klasgenoot uit Heemskerk. Daarbij werd een steekwapen gebruikt.

Twee leerlingen van de middelbare school hadden een woordenwisseling eerder op de dag. De ruzie werd op dat moment door leraren gesust, maar later kwam het buiten de school toch tot een confrontatie tussen beiden. De verdachte trok een mes en hiermee zou hij hebben gestoken in de richting van het slachtoffer. Er raakte niemand gewond. Toen medewerkers van de school het zagen gebeuren en wilden ingrijpen, vertrok de verdachte de wijk in. Na contact met de wijkagent meldde de verdachte zich op het politiebureau waar hij werd aangehouden. De politie doet onderzoek naar deze zaak.