Snelweg A27 bij Nieuwendijk afgesloten na vondst dode

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag de snelweg A27 ter hoogte van het Brabantse Nieuwendijk afgesloten na de vondst van een stoffelijk overschot. Dit meldt de politie donderdag.

Onderzoek

De politie maakte vannacht om 02.01 uur melding van het incident. De politie liet weten dat het nog onduidelijk is wat er gebeurd is. 'Wij stellen een onderzoek in', aldus de politie. Enkele uren daarna werd de snelweg weer vrijgegeven voor het verkeer. Op dit moment heeft de politie nog niet bekendgemaakt wat het onderzoek heeft opgeleverd.