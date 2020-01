Vermiste jongetjes in Breda (8 en 10) weer gevonden

Een 8-jarig jongetje van Somalische afkomst werd sinds donderdagmiddag 16.00 uur vermist vanaf de Heuvelbrink in Breda. De politie meldde dat hij donkere kleding droeg en mogelijk een donkere bal bij zich had. Rond 21.00 uur werd er een burgernetmelding verstuurd vanwege de vermissing van dit jongetje, Kort daarna belde de moeder van het 10-jarige jongetje dat haar kind ook nog niet huis was gekomen van school. Omdat de twee kinderen elkaar kenden, vermoedde de politie dat ze samen waren, zo meldt Omroep Brabant. Het 10-jarige jongetje is een blanke jongen met blond haar.

De politie startte een zoekactie waarbij zij werd ondersteund door medewerkers van Orde en Handhaving. Omwonenden werd gevraagd mee te zoeken. Op Twitter schreef de politie: 'Heeft u een hond? loop dan aub vanavond een extra rondje en kijk goed rond. Bel 112 als u hem ziet.' De politie zette ook een helikopter in bij de zoekactie. Rond half elf meldde de politie dat de jongetjes weer terecht waren en in goede gezondheid zijn teruggevonden.