Weer bombrief opgedoken, nu bij postsorteercentrum van PostNL

Vrijdagmiddag is in het postsorteercentrum van PostNL in Amsterdam uur een verdachte envelop aangetroffen. Na onderzoek door de EOD blijkt het te gaan om een bombrief. Dit heeft de politie vrijdagmiddag laten weten.

EOD

'De verdachte envelop werd even na 13.00 uur aangetroffen in het postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam', aldus de politie. De politie heeft uit voorzorg de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse geroepen om een onderzoek in te stellen.

Bombrief onschadelijk gemaakt

Rond 14.45 uur heeft de EOD de inhoud van de brief onschadelijk gemaakt. De recherche neemt de vondst van deze bombrief mee in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Het onderzoek is nog in volle gang, er is nog geen spoor dat naar de afzender(s) leidt.

Autobedrijf in Amsterdam

Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat deze brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen.