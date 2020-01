Aangifte na opzettelijke aanrijding

Een 40-jarige man uit Zevenbergen heeft vrijdagochtend bij de politie aangifte gedaan omdat een 54-jarige Belgische automobilist mogelijk bewust tegen hem aan is gereden op de A17. Meerdere getuigen belden 112 met de mededeling dat er een opzettelijke aanrijding was gebeurd.

Rond 10.25 uur vrijdagochtend was het erg druk op de snelweg. Er werd langzaam gereden. Bij het oprijden van de A16, komende uit de richting Moerdijk, zag de man uit Zevenbergen ineens een Belgische auto naast zich rijden. De bestuurder was druk aan het gebaren. Om de Belgische auto tussen de rijdende auto’s te laten ging het slachtoffer een beetje op de vluchtstrook rijden. Kennelijk vond de Belg dit niet afdoende, zo luidt de verklaring van het slachtoffer, want vervolgens leek het of de man bewust hard tegen de auto van de Zevenbergenaar aanreed. Ondanks het feit dat hun beider snelheid niet zo hoog was, veroorzaakte de botsing toch een hoop schade. De auto van de veroorzaker kon zelfs niet meer rijden.

De Belg probeerde volgens het slachtoffer nog weg te rijden, maar omdat zijn auto ook beschadigd was lukte dit niet. De man is aangehouden door de politie. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij vanmiddag wordt gehoord. Het is (nog) niet bekend waar de man vandaan komt.