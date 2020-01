Recordbedrag geïncasseerd bij controle in Woensel

Tijdens de eerste integrale verkeers- en criminaliteitscontrole donderdag 9 januari op de Kruisstraat/Woenselse Markt werd een recordbedrag van €72.939,- aan openstaande (strafrechtelijke en/of belasting)schulden geïncasseerd. Ook is 23 keer beslag gelegd op een voertuig, waarvan in totaal 16 auto's zijn afgesleept. Daarnaast is een persoon aangehouden die gesignaleerd stond voor stalking (belaging) en mishandeling.

De controle door gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het RDW vond plaats in het kader van de aanpak Patsergedrag in Woensel. De politie en het RDW deden een verkeerscontrole, de Belastingdienst controleerde op openstaande belastingschulden en het gemeentelijk BITE-team bezocht negen panden.

Verkeerscontrole

Naast het geïncasseerde bedrag en de weggesleepte auto's zijn 21 verbalen uitgeschreven voor onder meer het rijden zonder verzekering, rijden door rood licht, het niet volgen van de verplichte rijrichting, mobiele telefoon in de hand houden, verlopen APK, rijden zonder gordel en het in bezit hebben van inbrekerswerktuig. Twee openstaande boetes (€ 400,-) zijn ter plekke betaald; één voertuig is afgesleept vanwege een openstaande boete van €2000,-.

Deze keer zijn twee ANPR-voertuigen ingezet om te controleren op openstaande (strafrechtelijke-en/of belasting)schulden. Deze voertuigen stonden op centrale en zichtbare plekken rond de Kruisstraat/Woenselse markt. De tweede ANPR is ingezet om ook voertuigen die de verkeerscontrole wilden ontwijken, toch te kunnen controleren.

Controles op panden

Tijdens de actie bezocht het gemeentelijk BITE-team negen panden in het gebied. Hierbij ging het zowel om hercontroles als controles op nieuwe adressen. In totaal troffen de controleurs 57 (oude en nieuwe) overtredingen aan (brandveiligheid, elektrotechnisch en woningtoezicht) + 2 BRP afwijkingen. Tijdens de hercontroles bleken er bij meerdere panden overtredingen opgelost te zijn maar ook nog steeds overtredingen aanwezig. Ook werden bij enkele panden nieuwe overtredingen geconstateerd. Bij één hercontrole bleek alles opgelost.

Ook in 2020 aanpak problemen

De stadswijk Oud-Woensel is een aandachtsgebied van de gemeente Eindhoven en ondervindt verschillende problemen. Ook dit jaar vinden er regelmatig integrale acties plaats, als onderdeel van de Aanpak Ondermijning. Deze staan in het teken van preventieve zichtbare aanwezigheid in de wijk en repressieve sancties. Door regelmatig te controleren in de wijk maken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het RDW ook op straat zichtbaar dat ze de problemen actief aanpakken. De controles vinden plaats naar aanleiding van meldingen van overlast door omwonenden en/of eigen onderzoek