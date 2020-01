Topman Mazda: elektrische auto veel en veel vervuilender dan dieselauto

Als we topman Ichiro Hirose, Senior Managing Executive Officer bij Mazda mogen geloven, dan is een elektrische auto veel en veel vervuilender dan een diesel als het gaat om de CO2- uitstoot. Dat stelt de topman in een interview met AutoRAI.

Hirose-san noemt ook cijfers: “Voor een accupakket met een actieradius van 500 kilometer komt er evenveel CO2 vrij als een dieselauto over een gereden afstand van 80.000 kilometer produceert. Met een batterij van 35,5 kWh is dat 32.000 kilometer. Daardoor ligt het CO2-omslagpunt van de MX-30 met 35,5 kWh accu en ongeveer 200 kilometer range veel lager. Als de CO2-uitstoot tijdens productie van batterijen afneemt, dan kunnen we capaciteit van batterijen vergroten. Op dit moment zien wij 35,5 kWh als de ideale accucapaciteit. Een groot voordeel is dat het accupakket in Japan wordt gemaakt bij Panasonic. Daardoor hebben we korte lijntjes met onze fabriek en dat scheelt weer CO2.”

47 kilometer meer dan genoeg

De topman ziet dan ook liever dat zijn elektrische auto's de fabriek verlaten met een range van slechts 200 kilometer. Volgens Ichiro Hirose rijden de meeste autobezitters dagelijks toch niet meer dan 47 kilometer.

''Grootste veroorzaker en oplosser zijn wij zelf''

Met deze uitspraak is op internet een behoorlijke discussie losgebarsten tussen voor- en tegenstanders. Onze redactie viel een reactie van een publisist op en dat was die van Marcel.

Hij schreef: ''De grootste veroorzaker en oplosser zijn wij zelf. Als je over bron aanpak gaat nadenken …..

Het menselijk ras groeit explosief, we zijn met veel te veel en er is geen enkele natuurlijke verhouding en evenwicht meer……….

Wij zijn de grootste bedreiging voor onze planeet omdat we hem helemaal leeg aan het melken zijn. Op langere termijn lijkt mij geboortebeperking en een stop aan de alsmaar voortdurende expansie een betere en meer structurele oplossing. Ook dat is duurzaamheid, the other way.

Ben ik dan heilig nou nee zeker niet, (er staat hier ook een auto voor de deur )maar mij wel bewust van dat ik er een onderdeel van ben. En er ook andere manieren zijn om je te transporteren. Dus, ga ik op de fiets, gewoon trappen elke dag een kleine 40 km.

Is dat leuk, nou nee zeker niet altijd. Maar als ik elke dag onder het viaduct door rij, en de niet aflatende stroom van auto’s zie en hoor. Ben ik blij dat ik daar op dat moment geen onderdeel van ben.''