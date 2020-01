Verdachte bijt politieagent tijdens zijn aanhouding

Een politieman liep afgelopen nacht in Breda een bijtwond op toen hij een persoon wilde aanhouden die zich agressief gedroeg in het uitgaansgebied.

Op aanwijzing van het Cameratoezicht in Breda ging de agent met zijn collega op zoek naar een groepje mannen die zich vervelend gedroegen en vernielingen pleegden. Zij treffen die groep op de Potkanstraat en spreken de mannen hier aan op hun gedrag. Een van hen, een 32 jarige inwoner van Bergen op Zoom, wordt daarop meteen agressief. Als hij de agenten ook beledigt en duwt is de maat vol en besluiten zij om hem aan te houden. De verdachte verzet zich echter en er ontstaat worsteling waarbij hij een agent bijt. Desondanks weten de politiemannen de man aan te houden. Hij kan een proces-verbaal tegemoet zien voor vernieling en belediging, bedreiging en mishandeling van een ambtenaar in functie.