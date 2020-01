Voetbalteam uit hotel gezet in Breda

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag ter assistentie geroepen door de beveiliging van het Novotel aan de Dr. Batenburglaan in Breda. Een groep van 27 personen, volgens de melder een voetbalteam, was door hen gesommeerd het hotel te verlaten, maar gaf daar geen gehoor aan.