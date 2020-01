Handgranaat bij woning burgemeester Maasdriel onschadelijk gemaakt, burgemeester mogelijk geen doelwit

Tientallen bewoners van het appartementencomplex in Maasdriel hebben vanwege de vondst hun woning moeten verlaten. Inmiddels is direct gevaar van de handgranaat geweken. De granaat is onschadelijk gemaakt. De directe omgeving wordt nog verder onderzocht. Tot die tijd blijft het gebied rondom het Gasthuisplein afgezet. Dit meldt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar het explosief. Een krantenbezorger vondde granaat maadagochtend vroeg in een steeg bij het Gasthuisplein tussen winkelcentrum Delkant en het appartementencomplex. Het Gasthuisplein en het Monsigneur Zwijsenplein werden afgesloten. Winkelcentrum Delkant blijft vooralsnog gesloten. Lidl aan Gasthuisplein gaat wel open. Dit meldt Veiligheids Gelderland-Zuid.

Tegen het Brabants Dagblad zegt burgemeester Henny van Kooten dat hij niet uitsluit dat de granaat een waarschuwing aan zijn adres is. Van Kooten: 'Ze leggen hem niet bij iemand anders voor de deur.' Als de EOD het explosief onschadelijk heeft gemaakt, kan de politie beginnen met het onderzoek. De bewoners van het appartementencomplex zijn opgevangen in het gemeentehuis.

Burgemeester mogelijk geen doelwit

Hoewel de burgemeester vanochtend niet uitsloot dat de granaat een waarschuwing was aan zijn adres, lijkt het inmiddels heel goed mogelijk dat de granaat voor iemand anders bestemd was. In een van de appartementen woont ook de zoon van een van de eigenaar van fruitbedrijf De Groot. En dat bedrijf wordt al geruime tijd bedreigd. De tranportroutes die De Groot gebruikt, worden soms gebruikt door criminelen die grote partijen drugs vanuit Zuid-Amerika naar Europa willen vervoeren. Het fruitbedrijf is al een paar keer slachtoffer van deze criminelen geworden en er werden partijen drugs tussen het fruit gevonden. iedere vondst is nadelig voor de criminelen, omdat zij hierdoor miljoenen euro's mislopen. Dit schrijft het AD maandag.