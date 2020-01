Niveau basisschool gaat achteruit

Leerlingen van het basisonderwijs maken steeds vaker bijgespijkerd worden omdat zij met achterstanden de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. De VO-raad vreest dat door een leraren tekort in het basisonderwijs de leerachterstanden steeds groter worden.

Maryse Knook, directeur-bestuurder van Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam, zegt tegenover het AD ‘We zien dat nu al gebeuren, maar ik vrees het ergste voor de leerlingen die nu in groep 8 komen.’

Met name de grote steden worden op dit moment het hardst geraakt door een tekort aan leraren in het basisonderwijs. Vooral in de achterstandswijken hebben scholen moeite om vacatures te vervullen.