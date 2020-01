Doorrijder na ongeval in Zeist

Maandagavond rond 19:30 uur trof de politie een gewonde vrouw aan op de kruising Driebergseweg met de Bunsinglaan in Zeist. Er was een melding binnengekomen dat daar een scooter aangereden zou zijn.

De zwaar gewonde scooterrijdster en een getuige verklaarden inderdaad dat ze aangereden was en dat de auto die de aanrijding veroorzaakte doorgereden was. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Metallic Grijze Renault Traffic

De vrouw is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Door het politieonderzoek weten we dat de doorrijder vermoedelijk in een vrij nieuwe metallic grijze Renault Traffic reed. Graag komen we in contact met de bestuurder van deze auto.