5 jaar cel voor poging doodslag op ex-partner

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 42-jarige man veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor een poging tot doodslag op en bedreiging van zijn ex-partner. De man had vorigg jaar op het parkeerterrein nabij de huisartsenpost aan de President Kennedylaan in Den Haag met een moersleutel van 1,65 kilogram zwaar en 40 centimeter lang meerdere keren op het hoofd en tegen het lichaam van zijn ex-partner geslagen.

Het slachtoffer zat achter het stuur van haar auto en kon zich niet verweren. Door de klappen had zij een open kaakbreuk en deuk in haar schedel opgelopen. Vervolgens heeft hij haar vanuit de gevangenis in een brief gericht aan de Raad voor de Kinderbescherming, met de dood bedreigd.

Maatregel tot vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloeding

Naast de gevangenisstraf krijgt de man een maatregel tot vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloeding opgelegd. Dit betekent dat hij zich ook na zijn detentie aan maatregelen dient te houden die zijn gedrag beïnvloeden en zijn vrijheid beperken. De rechtbank hecht veel waarde aan het voorkomen van een dergelijk incident in de toekomst. Door de man na zijn detentie onder langdurig toezicht van de reclassering te stellen, wordt het risico op herhaling geminimaliseerd. Mede door het opleggen van de maatregel die zal ingaan na de detentie, heeft de rechtbank een lagere gevangenisstraf opgelegd dan de 7 jaren die door de officier van justitie was geëist. Tot slot dient de man de materiële schade van het slachtoffer te vergoeden en het slachtoffer € 10.000,- aan smartengeld betalen.