Opnieuw arrestaties in Operatie Alfa

In het onderzoek naar een criminele familie uit Oss werden in november en december vorig jaar bij grote en kleine acties in totaal al twaalf verdachten opgepakt, waarvan zeven leden van de familie. De dinsdagochtend aangehouden mannen maken géén deel uit van die familie, maar waren vertrouwde handlangers.

Verdenkingen

Naast deelname aan een criminele organisatie wordt het drietal verdacht van uiteenlopende feiten. Ze zouden bijvoorbeeld alle drie de beschikking hebben gehad over vuurwapens. De 24-jarige man uit Oss wordt verder verdacht van witwassen, terwijl zijn 53-jarige plaatsgenoot betrokken zou zijn bij de invoer van 315 kilo cocaïne.

Nieuwe Aanhoudingen

Naar zeker één verdachte wordt nog gezocht. Het gaat om de man die op 21 november niet werd aangetroffen in Lith en Sumar, waar hij die dag mogelijk zou verblijven. De leiding van de recherche sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen in het grote onderzoek: “Dit onderzoek is jaren voorbereid en wij hebben behoorlijk zicht gekregen op deze criminele organisatie. Daarom is zeker niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen. Het onderzoek is in volle gang.”



In totaal zitten in het onderzoek nu vijftien verdachten vast. Het vandaag aangehouden drietal wordt in verzekering gesteld en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.