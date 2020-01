Ongeval tussen vrachtauto en personenauto op N34 bij Emmen

Vertraging

Het verkeer vanaf richting Emmen centrum liep hierdoor behoorlijke vertraging op en een file van enkele kilometers was het gevolg. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via Klijndijk / Odoorn verkeer komende vanaf richting Borger kon zij het met aangepaste snelheid het ongeval passeren. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond. De vrachtwagen en personenauto raakten beschadigd.