Ladingdieven in Eindhoven aangehouden na wilde achtervolging

In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 januari hield de politie in Eindhoven drie verdachten na een achtervolging aan. De drie mannen, een 56-jarige vader en zijn 32-jarige zoon uit Eindhoven en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn aangehouden voor het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen en de diefstal van een doos cosmeticaspiegels.

Een agent in een onopvallende politieauto van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zag een bestelauto rijden nabij Liempde waarbij deze vreemd weggedrag vertoonde. Nadat de politie de bestelauto een stopteken had gegeven, ging de deze er met een hoge snelheid vandoor door de bebouwde kom van Liempde. Op de snelweg A2, richting Eindhoven, zijn snelheden gehaald van 170 km/u. Ook gooiden de mannen een doos uit hun auto. Deze doos bleek eerder deze nacht buit te zijn gemaakt bij een ladingdiefstal uit een Roemeense vrachtauto op de parkeerplaats Velder langs de snelweg A2 bij Boxtel.

Klemgereden

Via de N2 ging de achtervolging Eindhoven in. Hierbij probeerde de bestuurder van de bestelbus de politie af te schudden door met hoge snelheid door de woonwijken te rijden en tegen het verkeer in te rijden op de Tilburgseweg en de Noord-Brabantlaan. Niet veel later sprong één van de verdachten uit de bestelauto. Te hulp geschoten Eindhovense agenten hielden de man direct aan. Op de Beukenlaan is de bestelauto uiteindelijk klemgereden. De twee andere verdachten gaven zich hierop direct over.

Inbrekerswerktuigen

Bij controle van de bestelauto bleek dat er valse kentekenplaten op zaten. Ook bleek het voertuig niet verzekerd, maar was niet gestolen. In de bestelbus lagen naast de originele kentekenplaten ook een koevoet en ander inbrekerswerktuig. In de weggegooide doos zaten cosmeticaspiegels. Het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig in de nachtelijke uren is verboden volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Eindhoven. Kort na de aanhouding meldde zich de chauffeur van de vrachtauto waaruit de doos was gestolen. De 32-jarige verdachte bleek tevens gezocht te worden voor een andere diefstal. Alle verdachten zijn ingesloten.