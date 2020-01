Export landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde

De export van landbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 miljard euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De import van landbouwgoederen groeit met 3,7 procent en wordt voor 2019 geraamd op 64,1 miljard euro. Het landbouwhandelsoverschot komt met 30,5 miljard voor het eerst boven de 30 miljard euro uit. Dat is bijna 55 procent van het totale Nederlandse goederenhandelsoverschot.



Prijsontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij de waardegroei van de uitvoer. Circa twee derde deel van de exportgroei komt door prijsstijgingen en circa een derde deel door volumegroei. Bij de invoer zijn prijs en volume elk verantwoordelijk voor circa de helft van de waardegroei.

Exportwaarde varkensvlees naar China verdrievoudigt

Sierteelt, zoals bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten, had in 2019 met 9,5 miljard euro de hoogste exportwaarde van alle landbouwgoederen. Daarna volgen vlees (8,8 miljard euro), zuivel en eieren (8,6 miljard euro), groenten (7,3 miljard euro), fruit (6,2 miljard euro) en dranken (5,8 miljard euro).



De exportwaarde van vlees steeg vorig jaar met 8 procent. Met name de export van varkensvlees naar China nam sterk toe, van 117 miljoen euro in 2018 tot naar schatting 377 miljoen euro in 2019. Dit hangt samen met het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in grote delen van Azië. Hierdoor was er vanuit China veel vraag naar buitenlands vlees en steeg het prijsniveau.

Geëxporteerde landbouwgoederen grotendeels van Nederlandse makelij

De export van landbouwgoederen betreft zowel producten van Nederlandse makelij (68,5 miljard euro) als wederuitvoer (26 miljard euro). Dit leverde Nederland in 2019 naar schatting een bedrag op van 41,9 miljard euro aan exportverdiensten; 3,7 procent meer dan in 2018 (40,4 miljard euro).



De export van Nederlandse makelij zorgt voor 92 procent van de totale exportverdiensten, wederuitvoer is goed voor 8 procent.

Kwart landbouwexport naar Duitsland

Duitsland voerde ook in 2019 de lijst met bestemmingen van de Nederlandse landbouwexport aan, met een exportwaarde van 23,6 miljard euro (25 procent), gevolgd door België (11 procent), Verenigd Koninkrijk (9 procent), Frankrijk (8 procent) en Italië (4 procent).

De export naar Duitsland (4 procent meer dan in 2018) en België (+5 procent) groeide harder dan de export naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (beide +1 procent). De grootste stijging in de top tien betreft de export naar China (+22 procent). Naast de vraag naar Nederlands varkensvlees steeg daar onder andere ook de vraag naar Nederlands babymelkpoeder.

Export landbouwgerelateerde goederen ook naar recordhoogte

De exportwaarde van landbouwgerelateerde goederen (zoals landbouwmachines en meststoffen) steeg in 2019 met 8,3 procent naar een record van 9,9 miljard euro. Met een exportwaarde van 104,4 miljard euro komt de totale export van landbouw- en landbouwgerelateerde goederen voor het eerst boven de 100 miljard euro uit.



Duitsland (1,5 miljard euro), België (1,0 miljard euro), Frankrijk (0,9 miljard euro), het Verenigd Koninkrijk (0,7 miljard euro) en de Verenigde Staten (0,6 miljard euro) hebben samen een exportaandeel van 47 procent binnen de landbouwgerelateerde goederen in 2019. De vier Europese landen importeren vooral meststoffen en landbouwmachines, de Verenigde Staten vooral landbouwmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie.



Landbouwmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie zijn samen goed voor meer dan de helft van de totale exportverdiensten aan landbouwgerelateerde goederen.