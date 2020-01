Bestuurder 45-km auto spoorloos na ongeval

Zeker is dat de bestuurder van een 45-km auto bezoek krijgt van de politie om zijn verhaal te doen waarom deze vrijdagavond de plaats van een ongeval heeft verlaten.

Melding

Rond 21.15 uur kwam er een melding van een ongeval op de Hunzeweg tussen Gieten en Gieterveen. Hier lag een 45-km auto in de sloot. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

Bestuurder spoorloos

Een toevallig passerende automobilist belde 112 waarop politie, brandweer en ambulance naar het ongeval kwamen. Maar na een korte inspectie kon iedereen retour. De bestuurder was letterlijk en figuurlijk in geen velden of wegen te bekennen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.