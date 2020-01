Overleden man (24) uit te water geraakte auto gehaald

In het Friese Bontebok is zaterdagochtend rond 08.45 uur een auto aangetroffen in het water aan de TweedeCompagnonsweg. In de auto trof de politie een overleden persoon aan. 'Het gaat om een 24-jarige man uit Heerenveen', zo meldt de politie zaterdag.