Hersenen doorboord met schroevendraaier bij ruzie in parkeergarage

Slechts enkele uren in het nieuwe jaar op 1 januari 2019 werd een 38-jarige man uit Helmond zwaar mishandeld. 'Zijn hersenen blijken doorboord met een schroevendraaier en ook het brein is geraakt', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag in de rechtbank in Den Bosch.

Meerdere steekwonden

Het is de vroege ochtend van dinsdag 1 januari 2019. Terwijl Eindhoven Nieuwjaar viert, wordt in de Q-park parkeergarage aan de Ten Hagestraat in Eindhoven zwaar mishandeld. Agenten treffen hem later aan met meerdere steekwonden in zijn gezicht en hoofd. Twee neven stonden vandaag voor de rechter: 'Er is ongekend veel geweld gepleegd, dat zomaar fataal had kunnen zijn', aldus het OM.

Twee neven

Direct na de vondst van de Helmonder start de recherche een uitgebreid onderzoek, waarbij twee neven al direct in beeld komen. Ze zitten namelijk in een auto die de parkeergarage uit komt gereden. Er is bloed te zien. Met nog een derde neef waren zij die nacht op stap in het centrum van Eindhoven. In een café op het Stratumseind ontmoeten ze twee vrouwen en rond 4.00 uur staat het vijftal buiten.

Mes

Op dat moment ontstaan er een opstootje tussen de vijf en het latere slachtoffer, een oud-collega van één van de vrouwen. Uiteindelijk gaat het vijftal naar de parkeergarage aan de Ten Hagestraat, waar de auto staat van de jongens. Daar verschijnt plotseling de Helmonder. Hij heeft een mes bij zich en maakt stekende bewegingen.

Schroevendraaier

Opnieuw ontstaat er een opstootje en dan gaat het snel. De Helmonder wordt pootje gehaakt en beland op de grond. Terwijl hij op de grond ligt, schopt een van de neven hem meerdere malen. Ondertussen rent de andere neef naar de auto, waar hij uit het dashboardkastje een schroevendraaier pakt. Hij trapt en slaat daarna meerdere malen tegen het gezicht van het slachtoffer. Terwijl hij slaat, heeft hij de schroevendraaier vast. Later wordt de Helmonder nog meerdere keren tegen het hoofd geschopt: 'Getuigen zeggen dat het leek alsof er tegen een voetbal werd getrapt', zo vertelde de officier van justitie tijdens haar requisitoir.

'Konden niet anders'

Het slachtoffer raakt tijdens de mishandeling zwaargewond. Een schroevendraaier mist op een haar na zijn oogbal, maar gaat vol het hoofd in: 'Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij het heeft overleefd. De verdachten zeggen dat ze uit zelfverdediging hebben gehandeld en niet anders konden. Daarnaast zwakken ze hun eigen aandeel af. Ik denk daar anders over. Zij hebben de keuze gemaakt om de aanval in te zetten in plaats van te vertrekken.'

Eis

Het OM eist tegen de oudste verdachte zes jaar cel. Zijn neef hoorde zes maanden tegen zich eisen. Uitspraak in de zaak is over twee weken.