Twee mannen aangehouden voor fraude met goede doelen voor zieke kinderen

De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en oplichting. De woningen van de verdachten en een bedrijf in Rotterdam en Rijswijk zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, twee auto’s (Mercedes en Audi), contant geld, horloges en sieraden.

Het onderzoek is gestart na een aangifte van mogelijke fraude met goede doelen stichtingen. De FIOD vermoedt dat de twee verdachten constructies hebben opgetuigd om verkopers deur-aan-deur kalenders te laten verkopen. De verkopers vertellen dat de opbrengst van de kalenders ten goede komt aan stichtingen die zich inzetten voor ernstig zieke kinderen. De verkopers dragen zichtbaar een pasje van de stichting. Bij een verkochte kalender zit een flyer, waarin de koper namens de zieke kinderen wordt bedankt. Op de site van een van de stichtingen staan voorbeelden van donaties aan zieke kinderen en donaties van dozen speelgoed aan ziekenhuizen. Vermoedelijk vinden deze activiteiten alleen voor promotiedoeleinden plaats.

Op basis van de onderzoekresultaten wordt vermoedelijk jaarlijks voor ruim 600.000 euro aan kalenders verkocht. Daarover zou geen omzetbelasting worden betaald. Ook is loon van verschillende werknemers waarschijnlijk niet in de loonadministratie verantwoord. Het vermoeden is dat een gedeelte van het geld voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt en de rest – ongeveer een derde – in de zakken van de verdachten verdwijnt.

Niet uitgesloten is dat er meer acties zullen volgen naar organisaties die op soortgelijke wijze te werk gaan.