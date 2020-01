Goed slapen met twee matrassen

De keuze van een matras is erg persoonlijk: hard of zacht, latex of paardenhaar? Een goed matras is belangrijk. Een derde van het leven lig je immers in bed. Matrassen zijn er in vele soorten.

Hard of zacht

Een hard of zacht matras? Het allerbelangrijkste is dat de wervelkolom recht blijft. Heup en schouder moeten voldoende kunnen wegzakken. Dat lukt lastig met een hard matras. Buikslapers hebben een harder matras nodig om de rugwervel recht te houden. Maar niet iedereen slaapt de hele nacht op de buik. Buikslapen wordt eigenlijk afgeraden en beter is om te leren om anders te gaan liggen.

Temperatuur

Latex en (traag)schuim zijn gemiddeld warmer dan een (pocket)veringmatras. Mensen die veel transpireren hebben baat bij een ventilerend matras. Dat kan ook schuim zijn, als het een ‘open celstructuur’ heeft. Traagschuim vormt zich, als het warm wordt, naar het lichaam. Je zet als het ware een afdruk in het matras. Nadeel is dat je minder makkelijk draait.

Boxspring

Een boxspring is een verend matras met binnenvering gecombineerd met een onderstel. Door de duurzaamheid en het comfort wordt het systeem vaak toegepast in hotels en wordt het ook wel hotelbed genoemd. Een boxspring bestaat uit een boxspring, matras, een topdekmatras en een hoofd- en voetbord. In feite is het een combinatie van verschillende onderdelen. Gebruikt worden bonellveren of pocketveren. Bij de eerst genoemde bestaat de vering uit een lange spiraaldraad die in de lengte van de boxspring in verschillende lagen van links naar rechts verloopt. Bij Pocketvering zitten de veren in zakjes die halverwege aan elkaar zijn gelijmd.

Matras

Het matras is de tweede laag van de boxspringcombinatie en komt boven op de boxspring zelf te liggen. Het matras zorgt voor de ondersteuning van het lichaam. Standaard liggen er pocketvering matrassen op een boxspring. Deze zijn voorzien van verschillende afdeklagen, zoals koudschuim, traagschuim, latex of paardenhaar. Het topdekmatras is een matras van 5 tot 20 cm dik, dat boven op het matras ligt. Het verhoogt in belangrijke mate het comfort.

Vochtregulatie is belangrijk, want per nacht stoten we een halve tot een hele liter water af. Polyether ventileert nauwelijks, koudschuim is goed ventilerend en latex heeft dikwijls een matige ventilatie. Pocketvering ventileert goed. Binnenvering zonder pockets komen nog wel voor, maar worden steeds minder verkocht.