Nog geen ophokplicht vanwege vogelgriep

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de deskundigengroep dierziekten gevraagd het risico voor de vogelgriep (HPAI) voor Nederland te beoordelen. Naar aanleiding van dat advies is besloten vooralsnog geen ophokplicht voor pluimvee in te stellen.

Op 31 december 2019 was in oost Polen een uitbraak met de hoogpathogene vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8). Dat was de eerste HPAI uitbraak in de Europese Unie van dit winterseizoen. Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit meerdere landen in midden en Oost Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). De situatie aldaar is zorgelijk. Ook zijn er twee dode besmette wilde vogels gevonden, één in Polen en één in Duitsland vlakbij de Poolse grens.

De deskundigengroep dierziekten heeft afgelopen maandag op verzoek van de minister de bestaande situatie beoordeeld. De conclusie is dat wilde vogels hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste uitbraken die tot nu toe zijn gemeld. Verder beoordelen de deskundigen dat het niet waarschijnlijk is dat er nu besmette vogels in Nederland zijn. Deze laatste conclusie baseren zij onder meer op het feit dat er sinds de herfst meer dan 2500 levende wilde vogels in Nederland zijn bemonsterd en negatief zijn getest op HPAI. Ook zijn er bij het testen van in Nederland dood gevonden wilde vogels geen HPAI besmettingen gevonden. Verder zijn er geen met HPAI besmette bedrijven of hobbylocaties gevonden in Nederland, België en Duitsland.

De najaarstrek van de broedgebieden van wilde watervogels in noordoost Europa naar het zuidwesten is achter de rug. De vogels blijven op hun winterbestemming tot de trek terug begint. Alleen wanneer door streng winterweer (vorst en sneeuw) voedsel voor de vogels onbereikbaar wordt, kan een trek naar het westen worden verwacht. De komende twee weken wordt geen omslag in het weer verwacht.

Op basis van de risicobeoordeling kan worden geconcludeerd dat de kans op insleep van vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf op dit moment klein is. Een ophokplicht is een ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn en voor bedrijven met vrije uitloop pluimvee.

Het ministerie van LNV blijft de situatie op de voet volgen. Mocht de situatie ongunstig wijzigen, zal er direct contact met de pluimveesector opgenomen worden en zal de minister passende maatregelen nemen om besmettingen met HPAI zoveel mogelijk te voorkomen.

Er is in Nederland een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting ingevoerd voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de getroffen landen. Daar wordt door de NVWA op toegezien.