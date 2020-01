Man (26) schiet ouders en familieleden dood

In Duitsland is zijn vrijdagmiddag bij een schietpartij zes doden en enkele zwaargewonden gevallen. Dit melden de Duitse media vrijdagmiddag.

Zes doden

De schietpartij had plaats in een restaurant in het plaatsje Rot am See in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Volgens de politie zijn er bij de schietpartij, die rond 12.45 uur plaatshad vlakbij het treinstation, zes doden en zwaargewonden gevallen.

Grote politieactie

De politie is massaal ter plaatse gekomen na de eerste melding van de schietpartij. Er zijn volgens de politie meerdere doden te betreuren. Vermoedelijk liggen er ook een aantal doden bij een gebouw.

Verdachte aangehouden

De politie meldt dat zij een 26-jarige verdachte van de schietpartij heeft aangehouden. Volgens de eerste bevindingen kennen de dader en de slachtoffers elkaar. Daarnaast heeft de politie geen bewijs gevonden dat er nog meer daders bij betrokken zijn. De verdachte zou een wapen hebben omdat hij schiet als sport.

Familiedrama

De man zou volgens Duitse media zijn ouders en andere familieleden doodgeschoten. Het gaan om mannen in de leeftijd van 36, 65 en 69 jaar en drie vrouwen van 36, 56 en 62 jaar. Twee personen zijn gewond geraakt, waarvan één zwaargewond. Ook zouden twee tieners van 12 en 14 zijn bedreigd.