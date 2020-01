Bedrijfsongeval aan de Staarten in Boxtel

Rond de klok van 10.50 uur werden vrijdag de hulpdiensten gealarmeerd voor een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Staarten op het bedrijventerrein in Boxtel. Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend.

MMT per snelle auto

Wel kwamen twee ambulances en de politie ter plaatse. Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam ter plaatse, vanwege de laaghangende bewolking dit keer niet per helikopter maar per snelle auto. Het slachtoffer, onbekend of het om een man of een vrouw gaat, is onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.