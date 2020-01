Gewonden bij aanrijding tussen auto en fietser

Ziekenhuis

Bij de aanrijding was een auto en een fietser betrokken. Een persoon werd behandeld in de ambulance aan eventuele verwondingen. De fietser is meegenomen voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Emmen.

Politieonderzoek

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren moet onderzoek van de politie uitwijzen. De Exloerweg bij Valthe was enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.