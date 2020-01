Man overleden na val van brommer

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 50-jarige inwoner uit de gemeete Waadhoeke om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval.

De man reed op een bromfiets langs de N384 in Tzummarum. Door nog onbekende oorzaak viel de man rond 00.15 uur van zijn brommer en raakte zwaargewond. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht en is aan zijn verwondingen overleden.