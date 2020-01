Zevende aanhouding in onderzoek Kometenstraat Groningen

De politie heeft vrijdag een zevende aanhouding gedaan in het onderzoek naar de vastgehouden man (24) in Groningen. Deze man meldde zich vrijdag zelf bij de politie. Uit onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer daadwerkelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Vijf van de zeven personen zijn zaterdag in vrijheid gesteld omdat niet is gebleken dat zij betrokken zijn geweest.