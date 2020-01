Hout adelt

Hout is weer in. In ons interieur zijn houten meubels bezig aan een spectaculaire comeback. Nu hebben houten meubels altijd kunnen rekenen op grote populariteit, maar de afgelopen decennia waren ze verdrongen door lichtere kunststof materialen.

Warm

Hout is vertrouwd. Bovendien leent hout zich goed voor vele toepassingen: vloeren, tafels, stoelen en kasten. Hout heeft als materiaal iets warms, de aaibaarheidsfactor is hoog. En het bijzondere aan hout is dat het een levend materiaal is. Iedere nerf is anders en ieder meubelstuk van hout heeft daardoor iets unieks. Metaal daarentegen wordt vereenzelvigd met het industriële modernisme. Ook die woontrend is weer hip vooral in combinatie met hout.

Huiselijkheid

De hang naar huiselijkheid en de toegenomen populariteit van hout horen bij elkaar. Noten, palissander, eiken en wengé zijn wel de meest gebruikte houtsoorten. Tegenwoordig zijn er steeds meer industriële eettafels in woningen te vinden. De houten eettafel bijvoorbeeld van Europees eikenhout heeft een mooie vormgeving en passen bijna in ieder design. Deze houtsoort is van hoge kwaliteit en past in zowel een moderne als een klassieke inrichting.

Stamtafel

Een tafel krijgt een steeds prominentere plaats in onze inrichting. Het is vaak de plaats waar mensen gezellig samen komen om te eten, praten of te werken. Een tafel moet dan ook functioneel zijn, maar zeker in de inrichting passen. De tafel van nu is groot en van massief hout. Een robuuste stamtafel.

Groot

Bij Arco worden nog steeds vooral rechthoekige tafels verkocht. Of rechthoekige tafels met afgeronde hoeken. De tafels worden groter waardoor je er in feite de gehele dag kunt doorbrengen. Tafels zijn te verkrijgen tot ruim 3,5 meter. Dat zijn eettafels met 45 millimeter dikke bladen met stevige schragen als onderstel.

De tafel is het middelpunt van het huis. De link tussen eten en wonen en brengt mensen samen. Een werkbank op schragen wordt vertaald naar een tafel om aan te leven.