Werkstraf bij NS voor jongens die treinen beschoten met een balletjespistool

De twee tieners die in november 2019 met een balletjespistool treinen beschoten krijgen allebei een werkstraf van 30 uur bij de NS.

Ook krijgen ze nog 20 uur leerstraf en moeten ze samen een schadevergoeding van 15.000 euro betalen. Per persoon dus 7500 euro. Dit heeft de kinderrechter in Breda donderdag bepaald, zo schrijft Omroep Brabant.

De rechter vindt het positief dat de twee tieners met de NS in gesprek zijn gegaan en dat ze een excuusbrief hebben geschreven. In de brief beloven ze dat vijf uur extra bij de NS gaan werken boven op de de taakstraf. De rechter heefte de beide 15-jarige jongens een leerstraf gegeven om zich voor te bereiden op de toekomst en zo herhaling te voorkomen.

De jongens komen uit Breda en Dorst. Ze beschoten twee treinen in de buurt van Breda. Bij de ene trein sneuvelden vijf ramen, bij de andere één raam. Niemand raakte gewond.