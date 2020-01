Uitbraakpoging door Dino S.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigen ‘vermoedens van een uitbraakpoging’ door de tot levenslang veroordeelde crimineel.

De uitbraak van S. is niet de eerste deze maand. Eerder probeerde de tot levenslang veroordeelde Omar L. te ontsnappen vanuit de PI in Zutphen. Dit bleef tot een poging omdat het doorslijpen van een deur iets langer in beslag nam dan gepland.