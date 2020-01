Politie onderzoek overlijden vrouw in Schiedam

Een vrouw is donderdagavond op de Willem Passtoorsstraat in Schiedam helaas zonder succes gereanimeerd door de hulpdiensten. Ze overleed ter plekke. De omstandigheden riepen echter vragen op bij de politie, daarom is er een onderzoek gestart.

Donderdagavond rond 18.50 uur zijn rechercheurs een onderzoek gestart op de plek van de reanimatie van de vrouw. Ook is er een verdachte aangehouden, het gaat om een man uit Schiedam van 23 jaar oud. De man en vrouw wonen samen op het Faassenplein in Schiedam. In de woning is gisteravond onderzoek gedaan. De politie heeft nog veel vragen en roept getuigen op, die nog niet met de politie hebben gesproken, zich te melden. Mogelijk is er een ruzie, een burenruzie of onenigheid geweest tussen de twee of wellicht met meerdere mensen erbij.