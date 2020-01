Politiemedewerker ontslagen om contact met criminelen

Contact met criminelen

Het gedrag van de medewerker is normoverschrijdend en ernstig in strijd met het integriteitsbeginsel van de politie. Uit het onderzoek is gebleken dat de man onder meer contact had met personen uit het criminele milieu. Daarnaast heeft hij het ambtsgeheim geschonden en politiesystemen voor oneigenlijke doeleinden geraadpleegd. De medewerker werd al eind juli 2019 buiten functie gesteld. Tegen hem liep zowel een disciplinair als een strafrechtelijk onderzoek.