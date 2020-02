Aanhouding na achtervolging

Na een flinke achtervolging is zondagavond een inwoner van Deurne aangehouden. Het begon als een verdachte situatie.

Op zondag 2 februari 2020 om 20.30 uur zagen surveillerende agenten een verdachte situatie. De bestuurder van een auto scheen op het Molenbochtplein door zijn geopende portierraam met een zaklamp naar binnen bij een andere auto waar hij dicht tegen aan geparkeerd stond. Ook zagen ze dat hij de auto open wilde maken. Ze stopten hun voertuig voor de auto die ze wilden controleren. Een van de agenten opende de bijrijdersportier om een controle uit te voeren. Op dat moment gaf de man gas en reed met hoge snelheid achteruit waardoor de agent mee moest rennen. Een stukje verderop reed de auto vol gas vooruit en kon de agent bij de auto weg stappen.

Achtervolging

De achtervolging werd direct ingezet en meerdere politie-eenheden sloten aan. De bestuurder negeerde de stoptekens die aan hem gegeven werd. Via de Ringbaan-Zuid ging het de A65 op. Bij Tilburg-Noord keerde hij en reed weer terug. Bij de afslag Tilburg-West keerde hij en reed weer naar de afslag Tilburg-Noord. Daar reed hij de Burgemeester Bechtweg op. Toen hij daar probeerde te keren via de middenberm heeft een politieauto hem aangetikt zodat de achtervolging tot een einde kwam. De verdachte, een 36-jarige man uit Deurne, is naar het bureau gebracht. Op de auto zaten gestolen kentekenplaten. Er wordt ook proces-verbaal tegen hem opgemaakt van poging tot zware mishandeling ten opzichte van een politieambtenaar.