Iraniër in Delft aangehouden op verdenking van terrorisme

Tip van AIVD

Het strafrechtelijk onderzoek naar de man is in januari begonnen met informatie van de AIVD. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte samen met anderen voorbereidingshandelingen aan het treffen was voor een of meerdere terroristische aanslag(en) in Iran.

ASMLA

De man is ook actief voor de Iraanse verzetsbeweging ASMLA die in Nederland en Denemarken is gevestigd. ASMLA is een organisatie die in 1999 in Iran is opgericht met als doel de bevrijding van de regio Ahwaz (Khuzastan) van Iran te bewerkstelligen.

Gewapende tak

Een onderdeel van de ASMLA beschikt over een gewapende tak die aanslagen pleegt in Iran en voornamelijk de Iraanse Revolutionaire Garde en olie-en gasvelden als doelwit heeft.

Ahwaz National Resistance

Ook maakt de organisatie deel uit van Ahwaz National Resistance die de aanslag op de militaire parade van de Iraanse Revolutionaire Garde in Ahwaz op 22 september 2018 heeft geclaimd. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de organisatie als geheel strafrechtelijk aan te merken als een terroristische organisatie. Het onderzoek hiernaar wordt voortgezet.

Televisiestation van de ASMLA

Bij de doorzoeking van de woning van de man is beslag gelegd op telefoons en andere gegevensdragers. Ook op zijn werkplek in een kantoorpand waarin een televisiestation van de ASMLA is gevestigd in Rijswijk is gezocht naar bewijsmateriaal.

Denemarken

In het strafrechtelijk onderzoek is samengewerkt met politie- en justitiediensten in Denemarken, waar vandaag ook aanhoudingen zijn gedaan van ASMLA-leden. De in Delft aangehouden verdachte is in verzekering gesteld en zal donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.