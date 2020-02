OM eist tot 16 jaar cel voor medeplichtigheid aan moord in Huizen

Doodgeschoten op oprit woning

Een 59-jarige man werd toen dood geschoten terwijl hij thuis kwam van zijn werk en zijn auto op de oprit parkeerde. De verdachten wordt verweten dat zij de schutter hebben geholpen door onder meer informatie over het signalement, het woonadres en de precieze locatie van het slachtoffer door te geven.

Pgp-telefoonberichten

Uit een groot aantal ontsleutelde pgp-telefoonberichten blijkt de betrokkenheid van de twee verdachten. Ook blijkt uit onderzoek naar gereden routes met een door een van de verdachten verdachte gehuurde auto, dat deze het slachtoffer al langer observeerde en hem bovendien volgde tot vlak voor de moord. Diverse camerabeelden ondersteunen deze gang van zaken. De verdachten verschaften informatie, terwijl ze wisten dat deze gebruikt zou worden voor het plegen van een koelbloedige moord. Zonder deze informatie had de schutter de liquidatie niet uit kunnen voeren. Het Openbaar Ministerie rekent de verdachten deze rol zwaar aan.

Aantasting rechtstaat

Daarnaast rekent het Openbaar Ministerie de verdachten aan dat het om een moord gaat die is gepleegd omdat er informatie met de politie gedeeld zou zijn. De boodschap aan personen en bedrijven in de bovenwereld luidde om niet mee te werken met de politie. De moord vormt daarmee een aantasting van onze rechtstaat. Dat beide verdachten het motief van de moord kenden, heeft in straf verhogende zin meegewogen.

Marengo-proces

Het onderzoek naar de schutter is nog gaande. Er zijn aanwijzingen dat zowel de verdachten die vandaag terecht stonden als de schutter handelden in opdracht van een of meer anderen. Het onderzoek naar het opdrachtgeverschap van de liquidatie is onderdeel van het Marengo-proces.