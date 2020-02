Man aangehouden na brand in woning

De bewoner van een woning aan de Jan Verschurensingel in Velden is woensdagochtend aangehouden in verband met een brand in de woning.

In de vroege ochtend brak er brand uit in de woning. Uit voorzorg werden de woningen er om heen ontruimd. De bewoner is na een medische behandeling naar het politiebureau overgebracht. Er vindt forensisch onderzoek in de woning plaats om te kunnen achterhalen of er sprake is van brandstichting.