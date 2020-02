Man die vrouw doodreed opgepakt om openstaande celstraf

Dinsdagavond heeft de politie een 57-jarige man aangehouden in een woning in Loosdrecht. 'De man was veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Loosdrecht in 2016. De man moet nog een straf van 1095 dagen hechtenis uitzitten, maar meldde zich niet bij de gevangenis', zo meldt de politie woensdag.

3 jaar celstraf

De man is in 2019 door het Gerechtshof van Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop. De veroordeelde mocht het hoger beroep in vrijheid afwachten. Het Fugitive Active Search Team in Nederland (FastNL) van de Landelijke Eenheid spoorde de man op en hield de man gisteravond aan.

Alcohol

Gezien de leeftijd van de man en de verwijzing naar een dodelijk ongeval in Loosdrecht in 2016 gaat het waarschijnlijk om de man die op 16 maart in 2016 op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht tegen de auto reed van een jonge vrouw die daardoor kwam te overlijden. Vastgesteld is dat de man onder invloed van alcohol en met zeer hoge snelheid in de door hem bestuurde auto dit ernstige verkeersongeval heeft veroorzaakt.